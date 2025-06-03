Bodrum Belediyesi, Akyarlar'da Temizlik ve Budama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi, Akyarlar'da Temizlik ve Budama Çalışmalarına Devam Ediyor

03.06.2025 10:57
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Bodrum Belediyesi, bayram öncesinde Akyarlar Mahallesi'nde ot temizliği ve budama çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, daha temiz bir çevre sunmak amacıyla tüm ekiplerin sahada olduğunu açıkladı.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde başlatılan ot temizliği ve budama çalışmalarına, Akyarlar Mahallesi'nde devam etti. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Bayram öncesinde hemşehrilerimize daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir çevre sunmak amacıyla tüm ekiplerimizle sahadayız" dedi.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ot temizleme ve budama çalışmaları, Barış Manço Caddesi ile Mahmut Tınaztepe Caddesi'nde; Halil Saygı Sokak ve 4250, 4251, 4254, 4261, 4262, 4265, 4266, 4272, 4326, 4329 numaralı sokaklarda gerçekleştirildi.

Çalışmalara Akyarlar Mahalle Muhtarı İsmihan Ulutaş'ın yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Cenaze Hizmetleri Birimi'nden toplam 30 personel katıldı.

Akyarlar'daki çalışmaların yanında Bodrum'un farklı noktalarında da rutin ot temizliği ve budama faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda Gümbet, Karaova, Yahşi ve Kızılağaç mahallelerinde temizlik çalışmaları yapıldı.

"Sağlıklı bir çevre sunmak amacıyla tüm ekiplerimizle sahadayız"

Mandalinci, çalışmalara ilişkin, "Bayram öncesinde hemşehrilerimize daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir çevre sunmak amacıyla tüm ekiplerimizle sahadayız. Temiz bir Bodrum'u hep birlikte koruyarak gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur" diye konuştu.

Çevre düzenleme çalışmalarının 4 Haziran Çarşamba günü (yarın) Gümüşlük Mahallesi'nde devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi, Akyarlar'da Temizlik ve Budama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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