Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Afet Eğitimine Katıldı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Afet Eğitimine Katıldı

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Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Muğla İl Afet ve Acil Durum Yönetim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programına katılarak olası afet durumlarına müdahale becerilerini geliştirdi.

16.08.2024 10:57  Güncelleme: 11:03
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, olası afet durumlarına karşı vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla Muğla İl Afet ve Acil Durum Yönetim Müdürlüğü'nce (AFAD) düzenlenen kapsamlı eğitim programına katıldı.

Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde gönüllü belediye personelinden oluşan 34 kişilik hafif düzey arama kurtarma ekibi, afetlere müdahale etmek amacıyla toplamda altı gün süren teorik ve uygulama eğitimi aldı. Bahse konu eğitim, Muğla AFAD İl Müdürlüğünde görevli Muğla STK/ Gönüllü İl Koordinatörü Derya Karakoç ile AFAD eğitmenleri Fatih Kutlu ve Necati Zeybekoğlu tarafından verildi. Ekip üyelerine en son teknoloji ve yöntemleri kullanarak enkaz altında kalan kişileri bulmak ve güvenli bir şekilde kurtarmak için gerekli becerileri kazanmaya yönelik eğitim verildi. Ekipler ayrıca yaralılara ilk müdahale ile hayati önem taşıyan müdahaleleri gerçekleştirmek için pratik eğitimlere katıldı.

"Depremde Arama ve Kurtarma" teorik eğitimi ile eğitim parkurunda uygulama eğitimi alan ekipler hem kendi bölgelerinde hem de diğer bölgelerde meydana gelebilecek afetlerde görev alarak can kayıplarını en aza indirmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışacaklar.

Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürü Kenan Apaydın, "Afet İşleri Müdürlüğü olarak belediye bünyesindeki tamamı gönüllülerden oluşan hafif düzey arama kurtarma ekibimizi oluşturduk. Muğla sınırları içerisinde Arama-Kurtarma kapsamında akredite bir belediye bulunmuyor. Biz de bu konuda öncü belediye olmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte akreditasyon sürecini tamamlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Afet Eğitimine Katıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Afet Eğitimine Katıldı - Son Dakika

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