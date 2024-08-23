Bodrum Belediyesi Çevre Kirliliğine Karşı \'Çöp Saati\' Uygulamasını Başlattı

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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü, çevre kirliliği ile meydana gelen kötü kokuyu önlemek amacıyla "çöp saati" uygulamasını başlattı.

Daha temiz ve yaşanabilir bir Bodrum için yarımada genelinde çalışmalarını kesintisiz sürdüren Belediye ekipleri, çevre kirliliğine ve kötü kokulara neden olan çöplerle ilgili yeni bir önlem aldı. Hayata geçirilen çöp saati uygulamasının yanında işletmelere dağıtılan tekerlekli çöp konteynerleri ile çevre kirliliği ve kötü kokunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çarşı Mahallesi'nde bulunan manavlar, balıkçılar ve restoranların kullandığı sabit çöp konteynerleri, çevre kirliliği ve kötü koku yaydığı gerekçesiyle Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı. Çöp konteynerlerinin kaldırıldığı bu alanlar, ekipler tarafından yıkanarak temizlendi.

Vatandaşların da görüşleri alındı

Pilot bölge olarak seçilen Çarşı Mahallesi'ndeki yaklaşık 20 işletmeye, Bodrum Belediyesi tarafından 120 litrelik tekerlekli çöp konteynerleri dağıtıldı. Belediye ekipleri, yuygulama ile ilgili vatandaşların da görüşlerini aldı. Ekipler tarafından işletme sahiplerine gerekli bilgilendirmeler yapıldı ve belirlenen saatlerde çöp konteynerlerini işletme önüne çıkarmaları tebliğ edildi.

Çöp saati uygulaması, Bodrum merkezdeki işletmelerin yoğun olduğu caddelerde de uygulanacak. Çevre kirliliği ve kötü kokuları önlemede etkili olacak bu çalışmanın belirlenen program çerçevesinde diğer mahallelerde de hayata geçirilmesi planlanıyor.