Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizliği Etkinliği Devam Ediyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizliği Etkinliği Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinin altıncı etabı Turgutreis koyunda gerçekleştirildi. Temizlik çalışmalarıyla denizden atıklar çıkarıldı ve geri dönüşüm için uygun bir merkeze götürüldü. Etkinlik, ağustos ayına kadar on üç ayrı koyda devam edecek.

12.06.2024 16:06
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen deniz dibi temizliğinin altıncı etabı, Turgutreis koyunda yapıldı

Denizlerin ve kıyıların temizliğine katkıda bulunmak, deniz canlılarının yaşam alanlarını korumak için Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan ve on yıldır aralıksız düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, 12 Haziran Çarşamba günü Turgutreis'te gerçekleştirildi.

Belediye Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından yapılan temizliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik, Karabağ Muhtarı Hakkı Aydoğan, Bahçelievler Muhtarı Fatma Akalan ve TURÇEV Bodrum yetkilileri katıldı.

Etkinlikte, belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibinin çalışmalarıyla denizden atıklar çıkarıldı. Turgutreis Balıkçı Barınağı'nın önünde sergilenen 180 kilogram atık, geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesindeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Kumbahçe'de başlayan, sırasıyla Yalıkavak, Bitez, Ortakent, Akyarlar ve Turgutreis'te yapılan temizliğin, ağustos ayına kadar on üç ayrı koyda yapılması planlanıyor.

Deniz Dibi Temizliği etkinliğinde toplanan atık sayısında gözle görülür bir azalma olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, "Farkındalık çalışmalarında pozitif sonuçlar almaktan mutluluk duyuyoruz. Vatandaşlarımızın da destekleriyle daha temiz bir Bodrum, daha temiz bir deniz için Bodrum'umuza yakışan maviliği bulana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Temizlik, 26 Haziran Çarşamba günü, Gümüşlük sahilinde devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizliği Etkinliği Devam Ediyor - Son Dakika

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