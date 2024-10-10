Bodrum Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Süt Dağıtımına Devam Ediyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Süt Dağıtımına Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi, 2-5 yaş arası ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik Halk Süt Projesi kapsamında Mart ayından bu yana 32 bin litreden fazla süt dağıttı. Dağıtımlar tüm mahallerde sürdürülecek.

10.10.2024 13:59  Güncelleme: 14:45
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, Halk Süt Projesi kapsamında süt dağıtımına devam ediyor. İhtiyaç sahibi 2-5 yaş arası çocukların süt ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılan dağıtımlarda, Mart ayından bu yana 32 bin litrenin üzerinde süt dağıtıldığı bildirildi.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Bodrum Halk Süt Projesi kapsamında ilçe genelinde dağıtımlar sürüyor. İhtiyaç sahibi 2-5 yaş arası çocukların süt ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılan dağıtımlarda mart ayından bu yana 2 bin 686 haneye 32 bin litrenin üzerinde süt dağıtıldı.  Belirli bir plan dahilinde gerçekleştirilen dağıtımda bir haneye 1 koli (12 Litre) UHT süt bedelsiz olarak veriliyor. Bodrum Halk Süt Projesi kapsamında süt temin etmek isteyen vatandaşlar ise bağlı bulunduğu muhtarlıklara başvurabiliyor.

"Dağıtımlar tüm mahallerimizde devam edecek"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, proje kapsamında yapılan dağıtımlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bodrum'da yaşayan çocuklarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Belirli periyodlarla gerçekleştirdiğimiz dağıtımlar tüm mahallerimizde devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Süt Dağıtımına Devam Ediyor - Son Dakika

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