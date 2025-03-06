Bodrum Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi Açılıyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi Açılıyor

Bodrum Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Çiftlik Mahallesi'nde Kadın Yaşam Merkezi'ni açıyor. Açılış töreni saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

06.03.2025 09:42  Güncelleme: 12:03
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, ilk Kadın Yaşam Merkezi'ni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yarın Çiftlik Mahallesi'nde açıyor.

Çiftlik Mahalle Muhtarlığı'nın üst katında yer alan Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi'nin açılış töreni, yarın saat 10.00'da yapılacak.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi anlamlı bir günün arifesinde merkezi açacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bodrum'da yaşayan kadınların güçlenmesi ve sosyal hayatta varlığını göstermesi için çalışıyoruz. Bodrum'un diğer mahallelerinde de kadın yaşam merkezi açmayı planlıyoruz. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, herkesi açılış törenimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi Açılıyor - Son Dakika

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