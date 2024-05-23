Bodrum Belediyesi Kent Yönetişim Toplantıları Başladı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Kent Yönetişim Toplantıları Başladı

Bodrum Belediyesi, ilçenin sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığı Kent Yönetişim Toplantıları düzenliyor. Toplantıda ilçe ekonomisi, çevre sorunları, kent turizmi ve diğer konular görüşüldü.

23.05.2024 17:18
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(ANTALYA)- Bodrum Belediyesi'nin ilçenin sorunları ve bunlara yönelik alternatif çözüm önerilerini ele aldığı "Kent Yönetişim Toplantıları" başladı.

Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen Kent Yönetişim Toplantısı, 21 Mayıs Salı günü Bodrum Ticaret Odası Seminer Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda ilçe ekonomisi, çevre sorunları, kent turizmi, kaçak yapılaşmayla mücadele, park ve spor alanları, su sorunu, kent estetiği, kalifiye personel ihtiyacı, işgaliye, sanat ve fuar alanları, limanlar, otoparklar ve belediye kafeleri ile ilgi görüş ve öneriler dile getirildi.

Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, kurum temsilcileri, oda ve dernek başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye birim amirleri ve personel ile basın mensupları katıldı.

Toplantıyı yöneten Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, ilçede faaliyet gösteren belediye, kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, vakıflar ve STK'larla birlikte kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak, kentin sorunlarına çözüm üretmek için bu toplantıyı düzenlediklerini, elde edilen görüşlerin ve önerilerin 2025-2029 yılı stratejik planlamasında dikkate alınacağını belirtti.

Belediye Meclis Üyesi ve Esnaf Komisyonu Başkanı Deniz Koca ise ilçenin bir turizm kenti olduğunu ve bu turizm kentinin sorunlarına yönelik tüm STK'lar, odalar ve kamu kurumlarıyla ilçe belediyesinin komisyonlarının işler durumda olduğunu söyledi.

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, ilçenin geleceğine katkı sağlayacak planlamanın bu dönemki ilk adımını hep beraber attıklarını söylerken, yerinde etkin yönetime ve Bodrum'un kendine özgü kültürel, ekonomik yapısına uygun bir plana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, yerel yönetimler olarak birçok STK, dernek, oda ve kurumlarla çalışma yürüttüklerinin altını çizerek ortak çabayla kentin güzelleşmesi, sorunların çözülmesi yolunda adımlar attıklarını söyledi.

Kent Yönetişim Toplantıları, belirli aralıklarla devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Kent Yönetişim Toplantıları Başladı - Son Dakika

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