Bodrum Belediyesi'nden Öğrencilere Kırtasiye Desteği

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda 2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunacak.

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu koordinasyonunda öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak ve ailelerin eğitim giderlerini hafifletmek amacıyla kırtasiye desteği sağlanacak. Eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmayı amaçlayan uygulama çerçevesinde başvurular, 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak, 31 Temmuz Cuma günü sona erecek. Kırtasiye desteği almak isteyen vatandaşlar, öğrenci belgesi ile birlikte Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuruda bulunabiliyor.

Vatandaşlar, 0 (252) 319 44 48'den Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünü arayarak ayrıntılı bilgiye ulaşabilir.