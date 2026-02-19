Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden Personele Araç ve Ekipman Kullanımı Eğitimi - Son Dakika
Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden Personele Araç ve Ekipman Kullanımı Eğitimi

19.02.2026 16:14  Güncelleme: 17:32
Bodrum Belediyesi, temizlik araçları konusunda 170 personele eğitim vererek, araç ve ekipman kullanımını geliştirmeyi hedefliyor. Eğitimlerde iş güvenliği ve araçların çalışma prensipleri üzerinde duruluyor.

(MUĞLA)Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, temizlik araçlarında görevli personele Konacık Kademe'de araç ve ekipman kullanımı eğitimi verdi. Eğitim, anlaşmalı firma yetkilileri tarafından 170 personele yönelik gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Konacık Kademe'de düzenlenen eğitimde, temizlik araçlarında görevli 170 personele araç ve ekipman kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Eğitime, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan şoförler ile araç arkası personeli katıldı.

Araç ve ekipmanların çalışma prensipleri anlatıldı

Eğitimde, çöp kasasının gövde parçaları ve işlevleri, çalışma prensipleri ile çalışma esnasında dikkat edilecek unsurlar aktarıldı. Eğitimde ayrıca, konteyner yıkama ve dezenfekte kamyonu kasasının üçlü çalışma prensipleri, vakumlu süpürge aracında ekipmanın fırça ve bakım süreçleri, hidrolik sıkıştırmalı çöp kasasını oluşturan parçalar ve parçaların yağlaması gibi konulara değinildi. İş güvenliğinin önemine vurgu yapılarak rutin takiplerin gerekliliğinin altı çizildi.

Eğitimlerin belirli periyotlarla sürdürüleceği belirtildi

Bodrum'da hizmet kalitesini artırmak, araç, ekipman ve makine kullanan personelin teknik bilgi ve becerilerini geliştirmek, araç ve ekipmanların etkin, güvenli ve ekonomik kullanımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerin belirli periyotlarla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Bodrum, Güncel, Son Dakika

