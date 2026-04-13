Bodrum Belediyesi'nin Kültür ve Doğa Yürüyüşleri, Kadıkalesi'nde Devam Etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 11:52  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kent Tarihi ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından hayata geçirilen Kültür ve Doğa Yürüyüşleri, Kadıkalesi rotasında geniş katılımla devam etti.

Bodrum Belediyesi tarafından Kadıkalesi rotasında düzenlenen Kültür ve Doğa Yürüyüşü, belediye personeli arkeolog Serap Topaloğlu'nun anlatımıyla Peksimet Mahallesi'nin tarihi geçmişi ve bölgede bulunan Bodrum'un en eski uygarlığı olan Leleglere ait izlerin aktarılmasıyla başladı. Program kapsamında katılımcılara, Kadıkalesi isminin kökeni ile bölgenin antik dönemden bugüne uzanan tarihsel sürece ilişkin kapsamlı bilgi verildi.

Yürüyüş rotasının ilk durağında, Rum Ortodoks Kilisesi olarak bilinen Kadıkalesi Kilisesi ele alındı. Yapının mimari özellikleri, bölgedeki Rum yerleşimi ve bugüne ulaşan kalıntıların hikayesi katılımcılarla paylaşıldı. Ardından savunma amacıyla inşa edilen kale ve sur sistemleri incelendi. Bölgenin Osmanlı döneminde kadıların yaşadığı önemli bir merkez olduğu ve aynı zamanda lojistik/ikmal alanı olarak kullanıldığı vurgulandı.

Programın son bölümünde ise anayol üzerinde yer alan halk plajı çevresindeki Osmanlı dönemi çeşmeleri ve mezarlık ziyaret edildi. Çeşmelerin kitabeleri, yapım tarihleri ve bölge için taşıdığı önem detaylı şekilde anlatıldı.

Yürüyüşün ardından katılımcılar, Kadıkalesi Halk Plajı'nda düzenlenen piknik etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlik, sohbetler, hikaye paylaşımları ve eğlenceli oyunlarla devam etti.

Minik izciler, Myndos'un izinde tarihle buluştu

Myndos Antik Kenti de geleceğin kaşiflerini ağırladı. Profilo Marina İlkokulu izci kümesinden 30 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde 11 Nisan Cumartesi günü düzenlenen kültürel gezi kapsamında antik kentin tarihini yerinde keşfetme fırsatı buldu. Topaloğlu'nun anlatımıyla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler; arkeoloji mesleğinin ne olduğu, arkeologların kazı ve belgeleme süreçlerinde nasıl çalıştığı ile ilgili bilgi edindi. Aynı zamanda bölgede yaşamış uygarlıkların izleri, kalıntıların ne kadar eski dönemlere uzandığı ve bu mirasın nasıl korunduğu öğrencilere aktarıldı. Gezi sırasında öğrenciler, Gümüşlük olarak bilinen yerleşimin antik dönemde "Myndos" adıyla anıldığını, deniz altında kalıntıların bulunduğu öğrendi. Antik dönemin ne anlama geldiğini kavrayan minikler, geçmiş ile bugün arasındaki bağı yerinde gözlemleme imkanı buldu.

Kültürel mirası tanıtımına yönelik gerçekleştirilen etkinlikler, belirli bir plan doğrultusunda devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Bodrum, Sanat, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 13:26:09. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.