Bodrum Belediyesi Saha Çözüm Ekipleri, Vatandaşlarla Yakın Temas Kuruyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Saha Çözüm Ekipleri, Vatandaşlarla Yakın Temas Kuruyor

Bodrum Belediyesi, Saha Çözüm ve Koordinasyon ekipleri aracılığıyla son bir ayda 563 vatandaşla görüşüp, 1395 esnafı ziyaret etti. Ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemek ve çözümler üretmek amacıyla saha çalışmaları yapıyor.

09.11.2024 10:27  Güncelleme: 10:46
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Saha Çözüm ve Koordinasyon ekipleri, son bir ayda 563 vatandaşla görüştü, bin 395 esnafı ziyaret etti.

Bodrum genelinde çalışmalarını sürdüren Saha Çözüm ekipleri, saha çalışmalarıyla vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin çözümler üretmek için talep, öneri ve şikayetleri yerinde değerlendiriyor.

Saha Çözüm ekipleri ekim ayı boyunca beş bölge ve 56 mahallede yaptığı saha çalışmalarında 563 vatandaşla görüştü. Yalıkavak, Müskebi, Bodrum ve Kumbahçe pazar yerlerinde ziyaretler gerçekleştiren ekipler, 551 kişi ile temas kurdu. Esnaf ziyaretleri kapsamında toplam 668 işletmede bin 395 esnafla bir araya gelindi. Görüşmelerde vatandaşların talep ve önerileri ilgili birimlere iletilerek takibi yapıldı.

75 yaş üstü 108 vatandaşa ziyaret

Saha Çözüm ekipleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Bodrum'da ikamet eden 75 yaş üstü 108 vatandaşı da evinde ziyaret etti. Vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik sosyal destek sağlandı.

"Hoş Geldin Bebek" projesi

Saha Çözüm ekipleri "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında ekim ayı boyunca yeni bebek sahibi olmuş 31 aileyi ziyaret etti. Ziyaretlerde Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin selam ve sevgileri iletilirken bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren hediye setleri ailelere takdim edildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Saha Çözüm ekiplerine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'müze bağlı olarak faaliyetlerine devam eden Saha Çözüm ve Koordinasyon ekibimiz, saha çalışmalarında vatandaşlarımızla temas kurarak ilk ağızdan sorunlara çözüm üretmeye gayret ediyor. Ekibimizin çalışmaları bizlere de yol haritası oluşturuyor. Hangi mahallede hangi sorunun ağırlıkta olduğu ile ilgili de rahatlıkla fikir sahibi olabiliyoruz. Halkımızın taleplerine hızla cevap vermek ve sorunları yerinde tespit ederek müdahalede bulunmak için emek veren saha ekibimize teşekkürlerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Saha Çözüm Ekipleri, Vatandaşlarla Yakın Temas Kuruyor - Son Dakika

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