Bodrum Belediyesi Torba Mahallesi'nde Temizlik Seferberliği Başlattı

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi ekipleri, temizlik seferberliği kapsamında Torba Mahallesi genelinde detaylı temizlik çalışması yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatı ile başlatılan temizlik seferberliği, Torba Mahallesi genelinde farklı müdürlüklerden 108 personel ve 16 araç ile kapsamlı olarak yapıldı. Mahalle Muhtarı Fatma Kavcar, Temizlik İşleri Müdürü Serdar Kaya ve Destek Hizmetleri Müdürü İzzet Mert Kallem'in de katıldığı kapsamlı temizlik çalışması sonunda Belediye Birinci Sınıf Atık Getirme merkezinde ayrıştırılan atıklardan 130 kilogram cam, 55 kilogram plastik, 8,5 kilogram alüminyum metal, 7,5 kilogram kağıt karton, 258 kilogram lastik ve 34 kilogram da diğer atıklar çıktı.

Seferberlik, belirlenen plan doğrultusunda farklı mahallelerde devam edecek.