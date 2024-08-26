Bodrum Belediyesi Torba Mahallesi'nde Temizlik Seferberliği Başlattı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Torba Mahallesi'nde Temizlik Seferberliği Başlattı

Bodrum Belediyesi ekipleri, Torba Mahallesi'nde detaylı temizlik çalışması yaparak temizlik seferberliğini başlattı. Çalışma sonucunda birçok atık malzeme ayrıştırıldı.

26.08.2024 10:50
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi ekipleri, temizlik seferberliği kapsamında Torba Mahallesi genelinde detaylı temizlik çalışması yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatı ile başlatılan temizlik seferberliği, Torba Mahallesi genelinde farklı müdürlüklerden 108 personel ve 16 araç ile kapsamlı olarak yapıldı. Mahalle Muhtarı Fatma Kavcar, Temizlik İşleri Müdürü Serdar Kaya ve Destek Hizmetleri Müdürü İzzet Mert Kallem'in de katıldığı kapsamlı temizlik çalışması sonunda Belediye Birinci Sınıf Atık Getirme merkezinde ayrıştırılan atıklardan 130 kilogram cam, 55 kilogram plastik, 8,5 kilogram alüminyum metal, 7,5 kilogram kağıt karton, 258 kilogram lastik ve 34 kilogram da diğer atıklar çıktı.

Seferberlik, belirlenen plan doğrultusunda farklı mahallelerde devam edecek.

Kaynak: ANKA

Bodrum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Torba Mahallesi'nde Temizlik Seferberliği Başlattı - Son Dakika

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