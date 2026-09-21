Bodrum Belediyesi ve gönüllüler Gümbet Sahili'nde yarım tona yakın atık topladı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi ve gönüllüler Gümbet Sahili'nde yarım tona yakın atık topladı

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Bodrum Belediyesi ve gönüllüler Gümbet Sahili\'nde yarım tona yakın atık topladı
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Bodrum'da Dünya Temizlik Günü kapsamında Gümbet Sahili'nde düzenlenen etkinlikte çevre temizliğine dikkat çekildi. Belediye personeli ve gönüllülerin katıldığı yaklaşık bir saatlik çalışmada sahilden yarım tona yakın atık toplandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Dünya Temizlik Günü kapsamında Gümbet Sahili'nde temizlik etkinliği düzenlendi.

Bodrum Belediyesi ile Misgibi1Bodrum iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, belediye personeli ve gönüllüler sahil boyunca temizlik yaptı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik'in de katıldığı çalışmada, Temizlik İşleri Müdürlüğünden 25 personel ile 15 gönüllü görev aldı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmada sahilden yarım tona yakın atık toplandı.

Etkinlikle çevre temizliğine dikkati çekilirken, sahillerin korunması ve çevre bilincinin artırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA
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