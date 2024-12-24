Bodrum Belediyesi, Yağışlar Nedeniyle Taşkın ve Su Baskınlarına Karşı Önlem Alıyor

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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, bugün sabah saatlerinden itibaren ilçe genelinde etkili olan yağış nedeniyle oluşabilecek taşkın ve su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından teyakkuza geçti. Afet İşleri, Fen İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ile Destek Hizmetleri müdürlükleri koordineli bir şekilde çalışarak taşkın ve su baskınlarının önlenmesi için yoğun çaba harcadı. Söğütlü Deresi'nde mahsur kalan iki araç, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.

"Dere yataklarına park etmeyin" uyarısı

Tüm uyarılara rağmen dere yataklarına park eden, moloz ve evsel atık bırakan vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından bilgilendiriliyor. Özellikle riskli bölgelere yerleştirilen uyarı tabelalarına rağmen bu alanlara araç park eden ve atık bırakanlara yönelik uyarılar sıklaştırılıyor. Son olarak riskli bölgeler arasında yer alan Bitez Mahallesi Söğütlü Deresi güzergahındaki tüm sokaklara, Afet İşleri Müdürlüğü tarafından uyarı tabelaları yerleştirildi.