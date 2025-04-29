Bodrum Belediyesi Yaz Sezonu Öncesi Temizlik ve Düzenleme Çalışmalarına Hız Verdi

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi ilçenin ana arterlerinde temizlik ve düzenleme çalışmalarını hızlandırdı.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında D330 karayolundaki kavşaklar ile orta refüjde temizlik ve düzenleme çalışması yapıyor. Ekipler, D330 karayolundaki palmiye budamalarının ardından refüj ve kavşaklarda ot temizliği ile düzenleme çalışmalarına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 17 araç ve 85 personel ile Müskebi Mahallesi Yalıkavak kavşağından başlayan çalışmalar, Turgutreis Mahallesi'nde son bulacak. Trafiğin etkilenmemesi için gece 12.00'de başlayan çalışmalar, gerekli yol önlemleri de alınarak sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. İlk gün çalışmasında Yahşi Kavşağına kadar ilerleyen ekipler, hafta sonuna kadar çalışmaları tamamlamayı planlıyor.

Zararlılarla mücadele ediliyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, zararlılarla mücadele kapsamında ağaçlarda ilaçlama çalışması da gerçekleştiriyor. Gece yürütülen çalışmalarda Cumhuriyet, Cevat Şakir, Gümbet ve Çarşı mahallelerinde bulunan park, sokak ve caddelerde ağaçlar ilaçlanıyor.

"Daha temiz, daha güzel bir Bodrum için çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci yaz sezonuna yaklaşırken tüm çalışmalara hız verdiklerini belirterek, "Bodrum'un her köşesini hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz için daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımıza hız verdik. Yaz sezonuna hazırlanırken ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bodrum'un doğasını, estetiğini ve yaşam kalitesini koruyarak hep birlikte, daha güzel bir Bodrum için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.