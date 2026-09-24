Bodrum Bölge Liman Başkanı Aydın, 12 bin avro rüşvet iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Bodrum Bölge Liman Başkanı Aydın, 12 bin avro rüşvet iddiasıyla tutuklandı

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Bodrum Bölge Liman Başkanı Aydın, 12 bin avro rüşvet iddiasıyla tutuklandı
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Rus iş insanının lüks yatının girişleri için 12 bin avro rüşvet istediği iddia edilen Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın (48), seri numaralı parayla yapılan operasyonun ardından tutuklandı. Olayla iltisaklı liman çalışanı Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın (48), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Liman çalışanı Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum'a giriş yapan Rus bir iş insanına ait lüks yatın aracılığını üstlenen acente sahibi T.Ş., Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliğine şikayet başvurusunda bulundu. Müşteki T.Ş., Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın'ın söz konusu yatın ülkeye her girişi için 2 bin avro talep ettiğini, 2026 yaz sezonunda yatın 6 kez giriş yapması nedeniyle toplamda 12 bin avro rüşvet istediğini öne sürdü. Müşteki ifadesinde; parayı ayarlama bahanesiyle liman başkanını oyalamaya çalıştığını, ancak işlemlerde zorluk çıkarılması üzerine talep edilen parayı vermeyi kabul etmek zorunda kaldığını beyan etti. T.Ş., ayrıca geçmiş tarihlerde liman başkanının çocuğunun sünnet düğünü masraflarını karşıladığını, 2025 yazında ise liman başkanının yönlendirmesiyle bir tekneden aldığı içinde 500 bin TL olan çantayı ertesi gün liman başkanına iletilmek üzere liman çalışanının evine götürdüğünü iddia etti.

BİR LİMAN ÇALIŞANI DA GÖZALTINA ALINDI

Müracaat üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli, teknik ve fiziki takibe alındı. Seri numaraları alınmış paralarla şüpheli Aydın'nın makam odasına giren müştekinin parayı teslim etmesinin ardından operasyon başlatıldı. Seri numarası belirlenmiş paralarla yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın, dün gözaltına alındı. Olayla iltisaklı olduğu değerlendirilen liman başkanlığı çalışanı Ö.Ç., de gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 66 bin 280 avro, 440 sterlin, 660 dolar, 52 bin 200 TL, rüşvet ve irtikap suçu kapsamında değerlendirilen 5 not kağıdı, 1 ruhsatsız tabanca, 138 tabanca fişeği, 4 kesici alet ve 8 dijital materyale el konuldu.

TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan Tuncay Aydın ve Ö.Ç. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Aydın tutuklanırken, Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
Tuncay Aydın3. SayfaGüncelBodrumAydınSuçSon Dakika

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