Bodrum'da 10. Uluslararası Yoga Günü etkinliği düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum'da 10. Uluslararası Yoga Günü etkinliği düzenlenecek

Bodrum Belediyesi ve Hindistan Başkonsolosluğu iş birliğiyle yarın '10. Uluslararası Yoga Günü' etkinliği düzenlenecek. Etkinlik detaylarına ulaşmak için Çağrı Merkezi'ni arayabilir veya internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

13.06.2024 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi ve Hindistan Başkonsolosluğu iş birliğiyle yarın "10. Uluslararası Yoga Günü" etkinliği düzenlenecek.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Hindistan Başkonsolosluğu organizasyonuyla 10. Uluslararası Yoga Günü etkinliği, 14 Haziran Cuma günü (yarın) saat 18.30'da Bitez Üç Fidan Parkı'nda yapılacak.

Ücretsiz etkinliğin detaylarına 444 00 48 numaralı Çağrı Merkezi'nden veya 'https://www.bodrum.bel.tr/etkinlik.php'id=1691/-10_Uluslararasi_Yoga_Gunu' bağlantısından ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

Hindistan, Bodrum, Etkinlikler, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da 10. Uluslararası Yoga Günü etkinliği düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 İsrail’i protesto etmek için hamburger yiyen vatandaşı dövdüler İsrail'i protesto etmek için hamburger yiyen vatandaşı dövdüler
09:19 Görüntü infial yarattı Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama Görüntü infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama
08:31 Mezuniyet törenine damga vuran olay Okul yönetimi öğrencileri “Kıyafetiniz uygunsuz“ diyerek içeri almadı Mezuniyet törenine damga vuran olay! Okul yönetimi öğrencileri "Kıyafetiniz uygunsuz" diyerek içeri almadı
08:02 Ayşe Ateş’in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP’deki görevlerini tek tek anlatayım Ayşe Ateş'in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP'deki görevlerini tek tek anlatayım
02:31 Kızıldeniz’de tansiyon tavan İsrail’e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler Kızıldeniz'de tansiyon tavan! İsrail'e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler
09:45 Survivor All Star’ın yarı finalinde nefesler tutuldu Atakan veda etti Survivor All Star'ın yarı finalinde nefesler tutuldu! Atakan veda etti
09:27 Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye olay gönderme Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme
09:14 Ceyda Düvenci’nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi Ceyda Düvenci'nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi
08:42 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları cinsiyet değiştirmişti İşte son hali Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
05:45 Erbil’de petrol rafinerisinde korkutan yangın Alevler gökyüzünü kapladı Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
00:42 Beşiktaş ilk uçağı indirdi Gabriel Paulista, imzayı atmak için İstanbul’a geldi Beşiktaş ilk uçağı indirdi! Gabriel Paulista, imzayı atmak için İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 09:59:53. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da 10. Uluslararası Yoga Günü etkinliği düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement