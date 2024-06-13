Bodrum'da 10. Uluslararası Yoga Günü etkinliği düzenlenecek

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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi ve Hindistan Başkonsolosluğu iş birliğiyle yarın "10. Uluslararası Yoga Günü" etkinliği düzenlenecek.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Hindistan Başkonsolosluğu organizasyonuyla 10. Uluslararası Yoga Günü etkinliği, 14 Haziran Cuma günü (yarın) saat 18.30'da Bitez Üç Fidan Parkı'nda yapılacak.

Ücretsiz etkinliğin detaylarına 444 00 48 numaralı Çağrı Merkezi'nden veya 'https://www.bodrum.bel.tr/etkinlik.php'id=1691/-10_Uluslararasi_Yoga_Gunu' bağlantısından ulaşılabilecek.