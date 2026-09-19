Bodrum’da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

(MUĞLA) - Bodrum'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler, gazi aileleri ve şehit ailelerinin katılımıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

Bodrum'da Gaziler Günü dolayısıyla gaziler, gazi aileleri ve şehit ailelerinin katılımıyla tören düzenlendi. Bodrum Belediye Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkan Vekili Enver Çoban, Bodrum Garnizon Komutan Vekili Bakım Albay Gaye Karakaş, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Ali Murat Mahmat, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Hasan Külcü, gaziler, gazi aileleri ve şehit aileleri ile kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ BELEDİYEDE AĞIRLANDI

Resmi törenin ardından gaziler, gazi aileleri, şehit aileleri ve protokol üyelerinin katılımıyla toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Katılımcılara ve vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. Bodrum Belediye Meydanı'ndaki çelenk sunma töreninin ardından program, Bodrum Kaymakamlığı ziyaretiyle devam etti. Bodrum Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden gaziler, gazi aileleri ve şehit aileleri, Belediye Başkan Vekili Enver Çoban ile belediye başkan yardımcıları tarafından ağırlandı. Başkan Vekili Çoban ve başkan yardımcıları, konuklarıyla sohbet ederek 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ ÖĞLE YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Belediye ziyareti sonrası program; gaziler, gazi aileleri, şehit aileleri ve protokol üyelerinin katılımıyla Trafo Kafe ve Restoran'da gerçekleştirilen öğle yemeğiyle sürdü.

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle başlayan ve gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam eden 19 Eylül Gaziler Günü programı, Garnizon Komutanlığı'na gerçekleştirilen ziyaretle sona erdi.