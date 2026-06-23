Bodrum\'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltında

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 19 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltına alındı. Yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 göçmen ise ekipler tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün saat 02.00 sıralarında Bodrum açıklarında fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması sonrası bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından 3'ü çocuk toplam 19 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltına alındı. 1 kaçak göçmen ise ekipler tarafından yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.