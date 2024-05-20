Bodrum'da 19 Mayıs Kutlamaları

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(MUĞLA)- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bodrum'da gün boyu süren etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs kutlamaları kapsamında, Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bodrum Belediye Meydanı Atatürk Heykeli önünde sabah saat 09.00'da Çelenk Sunma Töreni ile başlayan etkinlikler, 09.30'da eş zamanlı olarak eski otogar ile Bodrum Milta Marina'dan görevli ve merkez okullardaki öğrencilerle Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'ne kortej yürüyüşüyle devam etti. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinde saat 10.00'da resmi program başladı.

Bodrum Belediye Meydanı Atatürk Heykeli Çelenk Sunma Töreni(ne Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Garnizon Komutanı Albay Ertan Benli, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tolga Yamalı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum'daki okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler, basın mensupları ile vatandaşlar katıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün çelenk sunumunun ardından müdürlükte Spor Uzmanı Ece Yıldırım, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Kutlama Programı Bodrum Kalesinde Devam Etti

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlamasının ardından, Bodrum Gençlik Merkezi Müdürü Eylem Dumruk'un yaptığı konuşmayla devam etti.

Programda yerel ve ulusal yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Program kapanışında, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, gençlerle birlikte zeybek oynadı.

Akşam saatlerinde Belediye Meydanında TED Koleji'nin Bando Gösterisi gerçekleşirken, 19.30'da Bodrum Milta Marina'dan Belediye Meydanı'na Fener Alayı düzenlendi.

Fener Alayı sonrası Belediye Meydanı'nda Reynmen konseri gerçekleşti.

Etkinliklere, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri, personeller, basın mensupları ile farklı yaş gruplarından binlerce vatandaş katıldı.

Burak Ergin'in sunumuyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konserde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras çektiği video ile gençlerin bayramını kutladı.

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, herkesin bayramını kutlarken, "Bundan tam 105 yıl önce, biz burada bugün bu bayramı kutlayabilelim diye Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a ayak bastı. Biz burada bu bayramı özgürce, laik ve demokratik bir hukuk devleti olarak kutlayabilelim diye" dedi.

Bodrum Belediye Mandalinci yaptığı konuşmada,"Bugün Bandırma Vapuruyla Samsun'a çıkan ve bağımsızlık ateşini, ilk meşaleyi orada yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim doğum günümdür' dediği günün 105. yıl dönümü. Bugün onu anmak ve anlamak üzere toplandık. Onun ilkelerini, onun inkılaplarını, onun bize öğretmiş olduğu öğretileri asla unutmayacağız. Koşullar ne olursa olsun onun kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak üzere çok çalışacağız. Hep beraber Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacağız" dedi.

Oğuzhan Koç, Turgutreis'te Rüya Gibi Bir Gece Yaşattı

Akşam 19.00'da Akçaalan Çok Amaçlı Salon önünden Turgutreis Atatürk Meydanı'na Fener Alayı düzenlendi. Fener Alayı sonrasında konsere katılan vatandaşlar, Oğuzhan Koç'un şarkılarıyla eğlenceli saatler geçirdi.