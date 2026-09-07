Bodrum\'da 2. Plaj Voleybolu Şenliği\'nde şampiyon Gündoğan Volley oldu

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Plaj Voleybolu Şenliği", Gündoğan Halk Plajı'nda tamamlandı. 16 karma takımın katılımıyla 4-6 Eylül günlerinde düzenlenen şenlik, heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu.

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu organizasyonuyla gerçekleştirilen Plaj Voleybolu Şenliği'nde 16 karma takım dört grupta mücadele etti.

Şenliğin final gününe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Belediye Başkan Yardımcıları Av. İdil Ekmekçi ve Kanat Hasan Özsert, Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Özten ile Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediye A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Akbaş, Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci, sporcular ve sporseverler katıldı.

ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ

Üç gün boyunca devam eden Plaj Voleybolu Şenliği, dün oynanan final ve gösteri maçlarının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Turnuvanın şampiyonu "Gündoğan Volley" adıyla mücadele eden Gündoğan Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı oldu. Bodrum Belediyesi Spor Bürosu ikinci, "İSKO Sağlık" takımı üçüncü, Farilya takımı ise dördüncü sırada yer aldı.

Gösteri maçında sporcularla birlikte sahaya çıkan Mandalinci, final karşılaşmasında da hakemlik yaparak şenlik heyecanına ortak oldu. Dereceye giren ve şenliğe katılan tüm sporcuları tebrik eden Mandalinci, "Gündoğan Halk Plajı'nda sporseverleri bir araya getiren 2. Plaj Voleybolu Şenliğimiz, final maçının ardından gerçekleştirdiğimiz ödül töreniyle sona erdi. Sahada mücadele eden tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Sporun ilçemizin her mahallesinde daha fazla yer bulması, çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla iç içe büyümesi amacıyla şenliklerimizi ve spor etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.