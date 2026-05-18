Bodrum Belediyesi ile İmo Arasında "Ortak Hizmet Projesi Protokolü" İmzalandı

18.05.2026 17:37  Güncelleme: 18:11
Bodrum Belediyesi ile İMO Muğla Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında, ilçe genelinde belirlenen 3 bin yapının deprem güvenliği değerlendirilecek ve yapı stoku envanteri oluşturulacak.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Muğla Şubesi arasında ilçe genelindeki yapıların deprem riski açısından güvenliğinin değerlendirilmesi ve yapı stoku envanterinin oluşturulması amacıyla "Ortak Hizmet Projesi Protokolü" imzalandı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin ev sahipliğinde belediye toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine; İMO Muğla Şube Başkanı Levent Çimen ve yönetim kurulu üyeleri ile İMO Bodrum Temsilcisi Metin Soylu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında Bodrum ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve ilk etapta belirlenen 3 bin yapının envanteri çıkarılacak. 6 ay süreyle uygulanacak proje ile yapıların deprem riski açısından güvenliği detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

İmza töreninde konuşan İMO Muğla Şube Başkanı Levent Çimen, daha önce Milas ve Menteşe ilçelerinde tamamladıkları bu çalışmayı Bodrum'da başlatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 6 Şubat depremlerinin mevcut yapı stoklarındaki problemleri bir kez daha gün yüzüne çıkardığını belirten Çimen, özellikle 1999 öncesi yapıların durumunun tespit edilerek raporlanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Mandalinci de ilçenin deprem kuşağında yer aldığına dikkati çekerek, güvenli yapılaşmanın önemine değindi. Tamerci, şunları kaydetti:

"DİRENÇLİ BİR BODRUM İÇİN KRİTİK BİR BAŞLANGIÇ NOKTASI"

"Bodrum'daki mevcut yapı stokumuzun günden güne artması ve özellikle eski zamanlardan gelen yığma yapılar ile deniz kumunun kullanıldığı binaların durumu en öncelikli konularımızdan biridir. Yapıların güncel dayanımlarının ölçülmesi, kentsel dönüşüm çalışmalarının sağlıklı ilerlemesi ve dayanıksız yapıların tespit edilerek olası risklerin önlenmesi için bu envanter çalışması kritik bir başlangıç noktasıdır. İMO'nun tespit edip tarafımıza aktardığı raporlar doğrultusunda, riskli yapıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bildirerek çevresel kentsel dönüşüme dahil edilmeleri için gerekli adımları atacağız. Bu önemli çalışmada emeği geçen İMO Muğla Şube Başkanımız Levent Çimen'e, İMO Bodrum Temsilcimiz Metin Soylu'ya ve kıymetli ekiplerine teşekkür ediyor, protokolümüzün ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

