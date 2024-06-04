Bodrum'da 31 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen aralarında çocukların da bulunduğu 31 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 Haziran saat 05.45'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 8'i çocuk 31 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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