Bodrum\'da 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler görevlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik botta, 19'u çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.