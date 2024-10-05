Bodrum'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Kutlandı

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(MUĞLA) - 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Bodrum Belediyesi Torba ve Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi, öğrenciler tarafından ziyaret edildi.

Bodrum'un farklı okullarından öğrenciler ve öğretmenler, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Torba ve Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi'ni 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında ziyaret etti.

Torba Rehabilitasyon Merkezi'ne yapılan ziyaretlerde altı farklı okuldan gelen toplam 186 öğrenci patili dostlarıyla bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilere, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Meclis Üyesi Niyazi Atare ve Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Aytunç Kayrakcı eşlik etti. Ziyaretçilere merkez hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi'ni ise 15 öğrenci ziyaret etti. Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi ziyaretleri, 7 Ekim Pazartesi günü de devam edecek.

"Her zaman yaşamdan, sevgiden ve eşitlikten yana olacağız"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"Hayvanları Koruma Günü, patili dostlarımızı korumanın ve onların yaşam haklarını savunmanın hepimizin sorumluluğu olduğunu hatırlatan anlamlı bir gündür. Bodrum Belediyesi olarak bizler de can dostlarımızın sağlıklı, güvenli bir ortamda yaşama hakkı olduğunu biliyor ve onlar için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilk olarak Turgutreis'teki Rehabilitasyon Merkezimizi yıkıp orada bulunan dostlarımız yenilenmiş Torba Rehabilitasyon Merkezine taşıyacağız. Turgutreis'teki merkezimizin yerine sokak hayvanlarının yaşayacağı yeni ve modern bir tesis yapacağız. Her zaman yaşamdan, sevgiden ve eşitlikten yana olacağız."