Muğla'nın Bodrum ilçesinde 8. Hamsi Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 8. Hamsi Festivali düzenlendi

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde 8. Hamsi Festivali düzenlendi

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından desteklenen festivalde, 3 ton ekmek arası hamsi dağıtıldı. Festivalde geleneksel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı yapıldı, şarkıcılar sahne aldı ve horon oynandı. Dernek yetkilileri etkinliğe katılanlara teşekkür ederken, ilkbaharda yayla şenliği düzenleyeceklerini ve yöresel ürünleri yeni nesillere aktarmak için mücadele ettiklerini belirtti.

11.02.2024 18:55
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 8. Hamsi Festivali gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesinin desteğiyle Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğince İskele Meydanı'nda düzenlenen festivalde, yaklaşık 3 ton ekmek arası hamsi dağıtıldı.

Hamsi yemek isteyen vatandaşlar alanda yoğunluk oluşturdu.

Meydanda kurulan stantlarda geleneksel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı yapıldı.

Etkinlikte şarkıcılar Hülya Polat, Erol Şahin, Nihat Yılmaz, Safa Tatoğlu, Süleyman Gülten ve Emre Yetimoğlu sahne aldı. Festivale katılanlar, müzik eşliğinde horon oynadı.

Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefer Çelik, etkinliğe katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti.

Derneğin sözcüsü Yener Çelik ise ilkbaharda yayla şenliği yapacaklarını söyledi.

Çelik, yöresel ürünleri, gelenek ve görenekleri yeni nesillere yaşatmak adına mücadele ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muğla'nın Bodrum ilçesinde 8. Hamsi Festivali düzenlendi - Son Dakika
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