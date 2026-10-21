Bodrum'da 9,5 aylık dönemde 993 bin 144 yabancı turist ağırlandı - Son Dakika
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Bodrum'da 9,5 aylık dönemde 993 bin 144 yabancı turist ağırlandı

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Bodrum\'da 9,5 aylık dönemde 993 bin 144 yabancı turist ağırlandı
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Bodrum, 1 Ocak-18 Ekim arasında hava yolu ve kruvaziyerle 993 bin 144 yabancı turisti ağırladı. Ekimde açık otellerde doluluk yüzde 60-65 bandında seyrederken gecelik konaklama fiyatları yaklaşık 4 bin TL'den başlıyor; yabancı uçuşların 5 Kasım'a kadar sürmesi bekleniyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine 1 Ocak-18 Ekim tarihleri arasında hava yolu ve kruvaziyer gemileriyle 993 bin 144 yabancı turist geldi. Ekim ayında hizmet vermeyi sürdüren otellerde doluluk oranı yüzde 60-65 bandında seyrederken, gecelik konaklama fiyatları yaklaşık 4 bin TL'den başlıyor. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, yabancı uçuşların 5 Kasım'a kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

Bodrum'a 1 Ocak-18 Ekim tarihleri arasında hava yoluyla 872 bin 144, kruvaziyer gemileriyle 121 bin yabancı turist geldi. Diğer limanlardan gelen turistlerle birlikte toplam gelen turist sayısının 1 milyonu aşmasının beklendiği belirtildi. Ekim ayının son günlerine yaklaşılırken hizmet vermeyi sürdüren otellerde doluluk oranları yüzde 60-65 bandında seyretti. Açık tesislerde gecelik konaklama fiyatları yaklaşık 4 bin TL'den başlıyor. Gündüz saatlerinde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler sahillerde denize girerken, festivaller, sportif yarışlar ve etkinlikler de turizm hareketliliğine katkı sağlıyor. Kruvaziyer gemileriyle kente gelen turistler ise başta Bodrum Kalesi ve Antik Tiyatro olmak üzere tarihi ve kültürel noktaları ziyaret ediyor.

'YURT DIŞINDAN YABANCI UÇUŞLAR DEVAM EDECEK'

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, 9,5 aylık turizm hareketliliğini değerlendirdi. Bodrum'a en fazla turistin Birleşik Krallık'tan geldiğini belirten Dengiz, Rusya'nın ikinci, Polonya'nın üçüncü, Almanya'nın dördüncü sırada yer aldığını söyledi. Yabancı turist sayısındaki artışta Rusya'nın öne çıktığını söyleyen Dengiz, Orta Doğu ülkelerinden gelen turist sayısında da yüzde 50'nin üzerinde artış gözlemlendiğini ifade etti. 15 Eylül-30 Ekim arasındaki dönemi 'sarı yaz' olarak adlandırdıklarını belirten Dengiz, "Ortalama 3 hafta süre zarfında yurt dışından yabancı uçuşlar devam edecek. Diğer yandan da yurt dışından kruvaziyer yoluyla da yabancı turistler de gelmeye devam edecek. Sezonun 5 Kasım'a kadar devam etmesini umut ediyoruz. 5 Kasım'da yabancı uçuşlar bitse bile aktarma yoluyla devam edecek. Kış sezonu bizim için bitmedi; buradaki kış sezonu boyunca da yurt dışından aktarma yoluyla yabancı turistler gelecektir" dedi. 'Sarı yaz' döneminde iç pazardaki hareketliliğin sürdüğünü belirten Dengiz, Bodrum Maratonu, Bodrum Cup ve Boat Show gibi etkinliklerin turizme katkı sağladığını dile getirdi. Dengiz, kış sezonunda Güney Kore, Japonya, İngiltere ve İrlanda gibi ülkelerden aktarmalı uçuşlarla turistlerin Bodrum'a gelmesini beklediklerini ifade etti.

'DOLULUK ORANLARI YÜZDE 60-65 BANDINDA DEVAM EDİYOR'

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise ekim ayında hava koşullarının turizm için elverişli geçtiğini söyledi. Bodrum'da restoranların, barların ve gastronomi işletmelerinin büyük bölümünün açık olduğunu ifade eden Şahin, tesislerin kasım ayı itibarıyla kapanmaya başlayacağını, açık otellerde doluluk oranlarının yüzde 60-65 bandında seyrettiğini belirtti. Şahin, "Bu dönemde hava çok güzel, gelmek isteyenler için açık olan oteller, pansiyonlar, moteller fiyat anlamında çok uygun tatil seçeneği olabiliyor. Özellikle şu mevsimde 4 bin-5 bin liraya çok güzel tesisler, denize sıfır oteller, 3 yıldızlı oteller, 4 yıldızlı otellerle çok güzel tatil fırsatı devam ediyor. Bu dönemde uçak fiyatları da uygun bulunabiliyor. Ekim ayı içerisinde açık olan otellerde doluluk oranları genelde yüzde 60-65 bandında devam ediyor" dedi.

'PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİNİ MUTLAKA ARTTIRMALIYIZ'

Kış döneminde turizm sektörünün yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını dile getiren Şahin, Antalya'nın ardından İngiltere, Hollanda, Almanya, Rusya ve Polonya'da düzenlenecek turizm fuarlarına katılarak Bodrum'un ve otellerin tanıtımını yapacaklarını söyledi. Otellerin yenileme ve tadilat çalışmalarını doğru zamanda gerçekleştirmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "O yüzden de otel olarak da misafir memnuniyetli olmamız, otellerimizi iyi bir şekilde mutlaka renovasyon ve tadilat zamanlamasını çok iyi yapmamız lazım. Çünkü bir şirket yukarıdayken müdahale etmeniz çok önemli. Aşağıya doğru inmeye başladığı zaman ne kadar müdahale ederseniz edin o çok büyük bir zaman kaybına neden olur. O yüzden pazar çeşitliliğini mutlaka arttırmalıyız" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bodrum'da 9,5 aylık dönemde 993 bin 144 yabancı turist ağırlandı - Son Dakika
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