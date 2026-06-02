Bodrum'da Akdeniz Foku Motoryatta

02.06.2026 17:58
Bodrum'da bir Akdeniz foku, motoryata çıkarak güneşlendi, o anlar kaydedildi.

Türkbükü sahilindeki Hebil Koyu'nda, dün akşam saatlerinde yetişkin bir Akdeniz foku, koyda demirli bulunan bir motoryatın platformuna çıkarak güneşlendi. Tekne üzerinde bir süre dinlenen fok, çevredekilerin ilgi odağı oldu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen Akdeniz foku, dinlendikten sonra yeniden denize dönerek gözden kayboldu.

Haber: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA

