Bodrum\'da Alkollü Sürücü Motosiklet Sürücüsünü Öldürdü

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli itfaiyeci Kadir Kanmaz (49) hayatını kaybetti. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaçan otomobil sürücüsü Turgay K. (37) jandarma tarafından yakalandı. Turgay K.'nin 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Bodrum- Turgutreis kara yolu İslamhaneleri Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turgay K.'nin kullandığı 09 LZ 917 plakalı otomobil, sağ şeritte ilerleyen Kadir Kanmaz yönetimindeki 48 LY 158 plakalı motosiklete, ardından da yol kenarındaki bakım için karaya çekilmiş tekneye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde emekli itfaiyeci motosiklet sürücüsü Kadir Kanmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Kanmaz'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, jandarma, Kanmaz'a çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kimliğini tespit ettiği Turgay K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Turgay K.'nin yapılan muayenesinde 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi.