Bodrum'da Bayram Öncesi Helikopterli Denetim

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince Kurban Bayramı öncesi helikopter destekli denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce sosyal medyadan yayımlanan helikopter kamerası görüntüleri, Bodrum Antik Tiyatro ve Gümbet Tarihi Yel Değirmenleri'nin de olduğu tarihi ve doğal güzelliklerle başlıyor.

"Yolun sonu bayram olsun" başlığıyla yayımlanan görüntülerde ayrıca, trafik kurallarına uyan veya uymayan sürücülerin de kameralarca tek tek tespit edildiği görülüyor.

Tedbirlere ilişkin yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın güvenli seyahat edebilmesi amacıyla trafik ekiplerimizce havadan ve karadan denetimlerimiz devam etmektedir. Trafik kurallarına uyalım, sevdiklerimize güvenle ulaşalım." mesajı da verildi.