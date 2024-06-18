Bodrum'da Bayram Tatilinde Sahillere Akın

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Bodrum'da sahillere akın ettiler

MUĞLA - Bayram tatilinin Bodrum'da geçiren yerli turistler sahillere akın etti. Bayram'ın 3'üncü günü sahillerde adım atacak yer kalmadı.

Bodrum'da bayram tatilini geçirmek isteyen yerli turistler sahillere akın etti. Bodrum'da hava sıcaklığı 40 derece deniz suyu sıcaklığı ise 25 dereceye ulaştı. Turistler Bodrum sahillerini doldurdu. Adım atacak yer kalmayan sahillerde yerli turistler bayramın 3'üncü günü deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.