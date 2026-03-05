Bodrum'da Beton Mikseri Çarpması: 79 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
05.03.2026 14:19
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarptığı 79 yaşındaki Murat Murathanoğlu yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken beton mikseri çarpan Murat Murathanoğlu (79), hayatını kaybetti. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. Işıklarda bekleyen M.A. (29) idaresindeki 48 RZ 135 plakalı beton mikseri, hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Murathanoğlu'na çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Murathanoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirtildi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Murat Murathanoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

