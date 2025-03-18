Bodrum'da Çanakkale Zaferi'nin Yıl Dönümünde Etkinlikler Düzenlendi - Son Dakika
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Bodrum'da Çanakkale Zaferi'nin Yıl Dönümünde Etkinlikler Düzenlendi

Bodrum’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde bir dizi etkinlik düzenlendi.

18.03.2025 16:21
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(MUĞLA) - Bodrum'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde bir dizi etkinlik düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı Atatürk Heykeli önünde tören düzenlenirken, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde de etkinlikler devam etti.

Etkinliklere Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Garnizon Komutanı Personel Albay Ayhan Ulutaş, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Özer Çiloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, kurum amirleri, dernek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Meydanı'nda yapılan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Askeri personel tarafından da şehitler için saygı atışı yapıldı. Özel Bodrum Fen Bilimleri Anadolu Lisesi Okul Müdürü Sezai Coşkun'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.

Program, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Herodot Kültür Merkezi'nde devam etti. Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Özel Fen Bilimleri Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı program katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu tarafından Bodrum'da yaşayan şehit yakını aileler ise hafta boyunca ziyaret edilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Çanakkale Zaferi'nin Yıl Dönümünde Etkinlikler Düzenlendi - Son Dakika

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