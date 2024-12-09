Bodrum'da Çevre Kirliliğine Karşı 957 Bin TL Ceza Kesildi - Son Dakika
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Bodrum'da Çevre Kirliliğine Karşı 957 Bin TL Ceza Kesildi

Bodrum\'da Çevre Kirliliğine Karşı 957 Bin TL Ceza Kesildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevreyi kirleten kişi ve firmalara toplam 957 bin TL idari para cezası kesildi. Güvenlik kameralarıyla tespit edilen kirleticilere, çeşitli para cezaları uygulandı.

09.12.2024 17:09  Güncelleme: 17:11
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çevreyi kirleten ve doğaya bahçe atığı ve moloz bırakan kişi ve firmalara, belediye tarafından toplam 957 bin TL idari para cezası kesildi. Öte yandan çevreye moloz döküp kirliliğe neden olan bazı kişilerin güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.

Bodrum Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri müdürlükleri tarafından kritik noktalara konulan güvenlik kameralarıyla, yaşam alanlarında kötü görüntü oluşturan kişi ve firmalar tespit edilip cezai işlem uygulanmaya başlandı. Güvenlik kameraları, ilk etapta Bodrum ilçe merkezi, Bitez, Turgutreis ve Akyarlar'da kritik noktalara yerleştirildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Akyarlar Mahallesi'ndeki bir alana hafriyat atan kişileri tespit etti. Kimlikleri belirlenen kişilere toplam 30 bin TL cezai işlem uygulandı. Kameralı sistemin turizm sezonuna kadar tüm mahallelere kurulmasının planlandığı belirtildi.

Ayrıca zabıta ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir araziye çuvallarla moloz döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Moloz döktüğü saptanan kişilere 60 bin TL, mazgallarının üzerine hafriyat ve çeşitli atıklar atarak tıkanmasına neden olduğu belirlenen bir firmaya 20 bin TL; izmarit denetimleri kapsamında da 413 kişi ve firmaya 847 bin 476 TL cezai işlem uyguladı.

Öte yandan çevreye moloz döküp kirliliğe neden olan bazı kişilerin güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Çevreyi kirleten ve doğaya bahçe atığı ve moloz döken kişi ve firmalara, belediye tarafından toplam 957 bin TL idari para cezası kesildi.

Haber: Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Çevre Kirliliğine Karşı 957 Bin TL Ceza Kesildi - Son Dakika

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