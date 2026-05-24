Bodrum'da Dalgıçlar, Deniz Temizliğiyle Zeybek Oynadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, çalışmaların ardından su altında "Çökertme Türküsü" eşliğinde zeybek oynadı.

Bodrum Belediyesi dalgıçları ile Eko Miras ekibi tarafından dün Bitez sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Su altı kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, dalgıçların "Çökertme Türküsü" eşliğinde zeybek oynadığı anlar, izleyenlerin beğenisini topladı.

Etkinlik kapsamında yapılan deniz dibi temizliğinde ise denizden ve sahilden araç lastiği, valiz, plastik ve cam şişelerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 2,5 ton katı atık çıkarıldı.

Çalışmayla, deniz temizliği ve çevre bilincine işaret edilirken, kültürel öğelerle anlamlı bir farkındalık mesajı verilmesinin amaçlandığı belirtildi.