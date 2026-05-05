Bodrum'da Deniz Çayırlarının Korunması Çağrısı

05.05.2026 19:41
Ekomiras Derneği, Bodrum kıyılarındaki deniz çayırlarının korunması için acil çağrıda bulundu.

Ekomiras Derneği Kurucusu, deniz biyoloğu ve su altı belgeselcisi Dr. Mert Gökalp, gazetecilere, bilim temelli çalışmalarda elde edilen verilerin, Bodrum kıyılarındaki ekosistemin ne kadar hassas ve kırılgan bir dengede olduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Ekomiras'a göre gelinen noktada konunun artık yalnızca farkındalık değil, doğrudan bir sorumluluk meselesi olduğuna dikkati çeken Gökalp, deniz çayırlarının, Akdeniz'in en değerli ama en az bilinen ekosistemlerinden biri olduğunu belirtti.

Deniz çayırlarının denizin akciğerleri olduğunu anlatan Gökalp, "Karbon depoluyor, suyu temizliyor, binlerce canlıya yaşam alanı sağlıyor. Ama bugün gördüğümüz tablo çok net. Ciddi bir baskı altındalar. Project Posidonia ile durumu bilimsel olarak ortaya koyduk. Şimdi Green Rangers ile sahada çözüm üretme zamanı." dedi.

Bu meselenin sadece doğa değil turizm, balıkçılık, ekonomi ve yaşam kalitesi meselesi olduğunu anlatan Gökalp, "Bu hızla devam edersek birkaç yıl içinde sağlıklı deniz ekosistemlerini kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Bu yüzden denizle bağı olan herkesi bu dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gökalp, Bodrum'un yüzde 50'sinin kıyı anlamında yapılaşmış vaziyette olduğunu, önündeki deniz çayırları da bu yapılaşmanın etkisiyle direkt olarak sökülmüş vaziyette olduğuna işaret etti.

Dron ile yaptıkları analizlerle Bodrum'da hala 2 bin 300 hektarlık deniz çayırı alanının olduğuna dikkati çeken Gökalp, "İlk 10-15 metre içerisinde. Bunu deniz çayırlarının yaşadığı 40 metreye kadar koyarsak 6 bin 500 hektar yaklaşık deniz çayırı alanı var. Bu alan bize oksijen, kıyıların korunmasını, dalganın enerjisinin az gitmesini, kumun çekilmemesini, balıklara barınak, yavrulama alanı, üreme alanı sağlıyor." diye konuştu.

Deniz çayırlarının iklim değişikliğinde de çok önemli birtakım etkileri olduğuna işaret eden Gökalp, şöyle konuştu:

"Deniz çayırları elimizden alındığı zaman ne oluyor? Ekonomik olarak, ekolojik olarak kayıplar yaşıyoruz. Balıkçılığımız yavaş yavaş bitiyor aşırı balıkçılıkla beraber. Kirlilikle beraber denizlerin bereketi gidiyor, kimyası gidiyor. Siz zaten atıkları basıyorsunuz, bu deniz çayırları gidiyor o atıkları da temizliyor ve bakterileri, virüsleri de temizliyor içerisinde. Turizm anlamında parlaklık azalıyor, yani görüş azalıyor. Partikül sayısı artıyor kirlilikten dolayı deniz çayırı olmazsa eğer. Balığı korumak için, insanın yaşamını korumak için deniz çayırlarını korumanız gerekiyor. Bunu koruma alanlarıyla yaparsınız. İsterseniz 5 yıldızlı, 7 yıldızlı bir tesisi olun, önünüzdeki deniz çayırlarını koruyarak yaparsınız. Bunu yapmazsanız ilerde turizm tesisiniz, 5 ile 10 yıl içerisinde, bunu bir bilim insanı olarak, belgeselci olarak söylüyorum sizin turizm tesisinize gelecek kimse kalmayacak. Deniz çayırlarını korumak için yapmamız gereken çok basit, kirliliği kontrol altına alıp deniz çayırlarını koruyup kıyıların yapılaşmasını minimize etmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA

Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
