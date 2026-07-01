Bodrum Belediyesi'nden Gümbet'te "Deniz Dibi Temizliği" Etkinliği - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi'nden Gümbet'te "Deniz Dibi Temizliği" Etkinliği

01.07.2026 15:32  Güncelleme: 16:08
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Bodrum Belediyesi'nin 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla düzenlediği deniz dibi temizliğinde Gümbet Koyu'ndan 370 kilogram atık toplandı. Etkinlikte ayrıca yasak av sepetinden kurtarılan balıklar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından denizlerin temiz tutulması ve çevre bilincinin artırılması amacıyla "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla sürdürülen etkinlikler kapsamında Gümbet Koyu'nda deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Gönüllü Dalış Ekibi ve Green Rangers gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Tanju Aksu ile Kanat Hasan Özsert de katıldı. Etkinlik 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla dalgıçların denizde Türk Bayrağı ve 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama görseli açmasıyla başladı. Kutlama sonrası başlayan deniz dibi temizliğinde dalgıçlar, deniz dibinden yaklaşık 370 kilogram atık çıkardı. Çalışmalarda; ütü, drone, damacana, tek kullanımlık ürün atıkları ile çok sayıda plastik, metal ve cam atık çıkarıldı.

Toplanan atıklar çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi. Daha sonra geri dönüşüme kazandırılmak üzere Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

BALIKLAR, DOĞAL YAŞAM ALANLARINA BIRAKILDI

Deniz dibi temizliği sırasında denizde kullanımı yasak olan av sepeti bulundu. Sepetin içerisinde bulunan balıklar kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından düzenli aralıklarla gerçekleştirilen "Denize En Çok Mavi Yakışır" Deniz Dibi Temizliği etkinlikleri ile deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlanırken, çevre temizliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

"Denize En Çok Mavi Yakışır" Deniz Dibi Temizliği'nin 2026 yılındaki 9. etabı 08 Temmuz Çarşamba Gündoğan'da gerçekleştirilecek."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Güncel, Gümbet, Bodrum, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi'nden Gümbet'te 'Deniz Dibi Temizliği' Etkinliği - Son Dakika

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