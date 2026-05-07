Bodrum Belediyesi'nin Deniz Dibi Temizliği, Bu Yıl Kumbahçe'de Başladı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından 12 yıldır "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliğinin bu yılki ilk etabı, Kumbahçe Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi'nin deniz dibi temizliğinin bu yılki ilk etabı, Kumbahçe Mahallesi'nde yapıldı. Etkinliğe, Destek Hizmetleri Müdür Vekili Şevki Avcılar, Kumbahçe Mahalle Muhtarı Zehra Bilgin ve ilgili birim personeli ile belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi katıldı.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, 228 kilogram atık deniz dibinden çıkartıldı. Denizden çıkarılan ürünler arasında plastik kovalar, cam şişeler, sandalyeler, tavaların olduğunu belirten Destek Hizmetleri Müdür Vekili Şevki Avcılar, çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Etkinlik sonunda atıklar Kumbahçe Meydanı'nda sergilendi, ardından geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Deniz kirliliğine dikkati çekme ve bu konuda farkındalık yaratma amacıyla düzenlenen temizlik, 13 Mayıs Çarşamba günü Yalıkavak'ta devam edecek.