Üye Girişi
Bodrum'da Deprem Haftası Kapsamında Okullarda Tatbikat

07.03.2026 16:41  Güncelleme: 18:00
Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen deprem tatbikatında, öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler ve güvenli tahliye yöntemleri öğretildi. Tatbikatlar ile toplumda afet farkındalığının artırılması amaçlandı.

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi öncülüğünde, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi ile Mumcular Fuat Erten İlkokulu'nda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve UMKE ekipleri tarafından Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi ile Mumcular Fuat Erten İlkokulu'nda deprem tatbikatı yapıldı. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikatlarda, toplumda afet farkındalığını artırılması, müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlandı.

Tatbikat kapsamında; okullarda tehlike avı, deprem anı harekat tarzı (çök, kapan, tutun), güvenli tahliye, yaralılara müdahale edilerek kurtarılması gibi senaryolar canlandırılarak öğrencilere aktarıldı. Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin (BAK) aktif rol aldığı tatbikatlarda, deprem anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatılarak, BAK ekibine ait araç ve ekipmanların tanıtımı yapıldı. Öğrenciler ve öğretmenler, tahliye sürecini deneyimleme fırsatı buldu. Deprem Haftası kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların, olası bir deprem durumunda toplumda bilinç ve farkındalık oluşturması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Bodrum'da Deprem Haftası Kapsamında Tatbikat
