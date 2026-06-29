Bodrum'da "Rus Gelin" Oyunu, Dmd Hastası Eymen İçin Sahnelendi - Son Dakika
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Bodrum'da "Rus Gelin" Oyunu, Dmd Hastası Eymen İçin Sahnelendi

29.06.2026 12:16  Güncelleme: 12:52
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Bodrum Belediyesi ve ADD Bodrum Şubesi iş birliğiyle DMD hastası Eymen Özdoğan'ın tedavisine destek için 'Rus Gelin' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Gelir, Eymen'in tedavi sürecine aktarılacak.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle ADD Bodrum Şubesi tarafından DMD hastası Eymen Özdoğan'ın tedavi sürecine destek sağlamak amacıyla Nurol Kültür Merkezi'nde "Rus Gelin" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bodrum Şubesi tarafından düzenlenen yardım gecesinde, Erol Hizarcı'nın yazıp yönettiği, Elif Aysel Nazım ile Eray Sel'in rol aldığı "Rus Gelin" adlı tiyatro oyunu DMD hastası Eymen için sahnelendi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Meclis Üyesi Damla Tok, ADD Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Eymen'in annesi Özlem Özdoğan ve vatandaşlar katıldı.

İlgiyle izlenen tiyatro oyunu sonunda, Bodrum Belediyesi tarafından oyunun sergilenmesinde emeği geçenlere ve tiyatro oyuncularına plaket takdim edildi.

Etkinlikten elde edilen gelir, Eymen'in tedavi sürecine destek amacıyla kullanılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da 'Rus Gelin' Oyunu, Dmd Hastası Eymen İçin Sahnelendi - Son Dakika

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