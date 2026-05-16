Bodrum'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Dolandırıcılık Operasyonu

Bodrum\'da Dolandırıcılık Operasyonu
16.05.2026 02:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

105 milyon TL'lik mal varlığı dolandıran 7 kişi tutuklandı, başka şüpheliler aranıyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi merkezli 3 ilde, 105 milyon 700 bin TL değerindeki mal varlığını hileli yöntemlerle üzerlerine geçirdikleri tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütünün mağdurları belediye encümeni olarak tanıttıkları kişilerle bir araya getirerek kamu arazisi devri vaat ettiği, evlilik ve iş ortaklığı sözleriyle dolandırdığı ve tehdit ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, mağdurlara ait Bodrum ve İzmir'deki lüks konutlar, ziynet eşyaları ve banka hesaplarındaki paralar olmak üzere toplam 105 milyon 700 bin TL değerindeki mal varlığını hileli yöntemlerle üzerlerine geçirdikleri tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli Adana ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere 12 Mayıs günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç örgütü lideri H.İ.S. ile şebeke üyeleri L.S., M.G., Ş.Ö., R.T., M.Y., K.Ö., V.O., S.B.Ç., H.İ. ve M.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.S. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.E.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, diğer şüpheli B.K.'nin ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.T., H.İ.S., L.S., Ş.Ö., M.G., H.İ. ve K.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Y., V.O. ve S.B.Ç. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

00:09
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 07:00:46. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.