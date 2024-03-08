Bodrum\'da Dolu ve Sağanak Yağış Etkili Oldu

Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.

İlçede kısa süreli yağan dolu nedeniyle Konacık ve Gümbet mahalleleri başta olmak üzere yarımadanın birçok bölgesinde sürücüler güçlükle ilerledi.

Fındık büyüklüğündeki dolu dolayısıyla ilçenin bazı bölgeleri beyaz örtüyle kaplandı. Doluyla birlikte etkili olan sağanak yüzünden cadde ve sokaklar suyla doldu, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.