Bodrum\'da emniyet müdürlüğü devir teslim töreniyle yeni müdür Mahir Gökmen göreve başladı

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mahir Gökmen görevine başladı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'nin 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etmesinin ardından, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Gökmen atandı.

Darendeli ve Gökmen, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen devir teslim töreninde, büro amirleri tarafından karşılandı.

Törende Darendeli, Gökmen'e çiçek takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Gökmen de Bodrum'da görev yaptığı süre boyunca ilçeye verdiği hizmetlerden dolayı Darendeli'ye plaket takdim ederek, yeni görevinde başarılar diledi.???????