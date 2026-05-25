Eski eş ve kızını öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski eşi Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ve kızı Dayana Dvizova'yı (15) öldürüp cesetlerini sarp araziye atan Andrej Kuslevic (49), 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın gerekçesinde, Kuslevic'in kendi aracına sahte plaka taktığı, aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti aldığı ve kullandığı aracında maktullere ait kan izlerinin bulunduğu belirtildi. Sanığın baştan itibaren öldürme kastı ve planıyla hareket ettiği vurgulandı.

Olay, 23 Kasım 2023'te Irina Dvizova ve kızına ulaşamayan yakınlarının evde kan lekeleri görmesiyle ortaya çıktı. Polis, kamera kayıtlarını inceleyerek 28 Kasım'da cesetleri yol kenarındaki dik yamaçta buldu. Cinayeti işleyen Kuslevic'in, olayın ardından küçük oğlunu alarak Litvanya'ya kaçtığı tespit edildi. Almanya'da yakalanan Kuslevic, Türkiye'ye iade edildi. Mahkeme, sanığa indirim uygulamadan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.