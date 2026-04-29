Bodrum'da "Eymen İçin Söyle Yardım Konseri" Düzenlendi

29.04.2026 10:45  Güncelleme: 11:54
Bodrum’da yaşamını sürdüren DMD kas hastası Eymen Özdoğan’ın tedavi sürecine destek olmak amacıyla “Eymen İçin Söyle Yardım Konseri” düzenlendi.

Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Muğla Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği (MAKAY) ile Bodrum Çalıkuşu Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde dün Herodot Kültür Merkezi'nde "Eymen İçin Söyle Yardım Konseri" düzenlendi.

Konsere, Bodrum Belediye Başkan Vekili Deniz Koca, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, Muğla Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği Başkanı Ahmet Değirmenci, Eymen Özdoğan'ın annesi Özlem Özdoğan ile çok sayıda yardımsever ve sanatsever katıldı.

Koro şefi Nurgül Vurucular yönetimindeki Çalıkuşu Türk Müziği Topluluğu'nun sahne aldığı konser iki bölüm halinde gerçekleştirildi. Sanatseverler müzik dolu anlar yaşarken, Bodrum'da dayanışmanın güzel bir örneği sergilendi.

Konserden elde edilen gelirin tamamının Eymen Özdoğan'ın kampanyasına aktarılacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

