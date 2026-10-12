Bodrum\'da fiber teknede 5\'i çocuk 15 kaçak göçmen, 2 kaçakçı şüphelisi yakalandı

Bodrum'da fiber teknede 5'i çocuk 15 kaçak göçmen, 2 kaçakçı şüphelisi yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum açıklarında 10 Ekim saat 00.55'te fiber teknede tespit edilen, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 5'i çocuk 15 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 15 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Bodrum açıklarında 10 Ekim saat 00.55'te, fiber teknede bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-105) ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli bölgeye ulaştı. Ekipler teknede, 5'i çocuk 15 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA
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