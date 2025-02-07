Bodrum\'da Fırtına Nedeniyle Tekne Battı

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 15 metre uzunluğundaki tekne battı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü 5 Şubat'ta Bodrum için fırtına uyarısı yaptı. Fırtına ilçede bugün de etkili oldu. Gümbet İskelesi'ne bağlı bulunan 15 metre uzunluğundaki bir tekne, fırtına nedeniyle iskeleye çarpıp hasar gördü. Hasar alan tekne, kısa sürede batmaya başladı. Yarıdan fazlası suya gömülen teknenin kaldırılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

Öte yandan, bölgedeki fırtına yerini kuvvetli rüzgara bıraktı.