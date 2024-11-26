Bodrum\'da Fren Yerine Gaza Basan Cip, Mağazaya Daldı: 4 Yaralı

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MUĞLA'nın Bodrum'da ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı cip, iş yerine daldı. 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yalıkavak Mahallesi, Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi'nde meydana geldi. Z.H.Y. yönetimindeki 34 DMD 77 plakalı cip, mağaza önüne park etmek için sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu duvarı kırdı, daha sonra ise mağazaya daldı. Kazada müşterilerden M.M. (71) ile çalışanlar A.B.A. (23), E.Y. (22) ve Z.T. (43) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, mağazada büyük çapta hasar meydana geldi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),