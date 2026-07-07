Bodrum'da 2026 Yılı Gençlik Tarım Kampları'nın İlki Başladı - Son Dakika
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Bodrum'da 2026 Yılı Gençlik Tarım Kampları'nın İlki Başladı

07.07.2026 10:41  Güncelleme: 11:58
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Bodrum Belediyesi tarafından 6 yıldır düzenlenen Gençlik Tarım Kampları'nın ilki Garaova Tarım Park'ta başladı. Bir hafta sürecek kampta gençler tarım, gıda ve hayvancılık eğitimleri alacak, saha gezileriyle üretim süreçlerini yerinde inceleyecek.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 6 yıldır düzenlenen Gençlik Tarım Kampları'nın ilki, Garaova Tarım Park'ta başladı.

Bir hafta sürecek kamp programı boyunca katılımcılar; tarım, gıda ve hayvancılık başta olmak üzere birçok konuda teorik ve uygulamalı eğitimlere katılırken, düzenlenecek saha gezileriyle üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı bulacak. Kamp kapsamında gençler, Bodrum'un kırsal değerlerini yakından tanıyacak, agro turizm rotalarını deneyimleyecek ve doğayla iç içe bir kamp süreci yaşayacak.

Eğitim programının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle desteklenen kampta katılımcılar, Yalıçiftlik Sahili'nde gerçekleştirilecek etkinliklerle denizle buluşacak, panoramik Bodrum turu ve çeşitli aktivitelerle kentin doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetme imkanı da bulacak.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen Gençlik Tarım Kampları ile gençlerin sürdürülebilir tarım, yerel üretim ve kırsal yaşam konularında farkındalık kazanmaları, doğayla bağlarını güçlendirmeleri ve üretim süreçlerini yerinde deneyimlemeleri hedefleniyor.

Yaz dönemi boyunca farklı grupların katılımıyla devam edecek kamplarda, katılımcılara hem eğitici hem de sosyal açıdan zengin bir kamp deneyimi sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da 2026 Yılı Gençlik Tarım Kampları'nın İlki Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da 2026 Yılı Gençlik Tarım Kampları'nın İlki Başladı - Son Dakika
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