Bodrum Gençlik ve Tarım Kampı'nın İlk Dönemi Tamamlandı

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Garaova Tarım Park'ta düzenlenen 2026 yılı Gençlik ve Tarım Kampı'nın birinci dönemi, beş günlük eğitim programının ardından sertifika töreniyle tamamlandı.

Bodrum Belediyesi tarafından Garaova Tarım Parkı'nda düzenlenen 2026 yılı Gençlik ve Tarım Kampı'nın birinci dönemi tamamlandı. Kampa katılan 16 genç, program süresince tarıma ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimlere katılarak üretim süreçlerini yerinde deneyimleme fırsatı buldu. Eğitimlerin yanı sıra akşam saatlerinde düzenlenen sosyal ve eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Program sonunda gerçekleştirilen sertifika törenine, Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Sinem Uyar Kuyumcu da katıldı. Törende kampı başarıyla tamamlayan 16 katılımcıya sertifikaları takdim edildi. Gençlerin tarıma olan ilgisinin artırılması ve üretim kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen kampın birinci dönemi başarıyla tamamlandı.